PSG - Qatar : Kylian Mbappé, le grand mensonge est dévoilé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait près d'un an que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG et qu'il n'est plus payé par le club parisien comme il le devrait selon son ancien contrat. Une action en justice a donc été mise en place par le clan Mbappé et ses avocats. Un conflit lunaire selon Gilles Favard. Le journaliste a d'ailleurs souligné un mensonge sur la supposée proximité entre l'émir du Qatar et Kylian Mbappé.

Jeudi, quelques heures seulement après la victoire du PSG contre Aston Villa (3-1) et la défaite du Real Madrid sur la pelouse d'Arsenal (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des champions, l'attaquant merengue contre-attaquait par le biais de ses quatre avocats. Une conférence de presse se tenait à Paris avec comme point abordés le harcèlement moral subi par Mbappé au PSG à l'été 2023 pendant son passage dans le loft des indésirables ou bien la dégradation de son image publique et celle de sa famille. Sans oublier, l'annonce de la saisie conservatoire des comptes bancaires du PSG validée par le tribunal judiciaire de Paris.

«Une épreuve de force qui est complètement lunaire»

Pour rappel, le litige financier de 55M€ opposant le clan Kylian Mbappé au PSG ayant pris forme à l'été 2024 n'a toujours pas été résolu, les deux parties campant pleinement sur leurs positions initiales. Les impayés de trois mois salaires en avril, mai et juin 2024 (18,75M€ et les 36,66M€ de primes n'ont pas été attribués par le Paris Saint-Germain à l'attaquant du Real Madrid qui utilise une défense qui n'est pas la bonne selon Gilles Favard. « Il fait une épreuve de force qui est complètement lunaire avec des avocats, une conférence de presse. Il existe encore plusieurs solutions, des solutions de gens adultes. Ils peuvent se retrouver dans un bureau avec Nasser ».

Mbappé proche de l'Emir du Qatar ? : «Il n'est ami de rien du tout»

« Mbappé fait le malin en disant qu'il est très ami avec l'émir. Mais il n'est ami de rien du tout. L'émir, il n'y a pas un papier à cigarette avec Nasser. Il n'y a jamais un problème entre les deux. On n'a jamais vu un problème et c'est Nasser qui va régler le problème ». a conclu le journaliste sur Europe 1 pour On marche sur la tête.