Chicha, cigarettes… Une fête du PSG fait polémique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG a pris une sérieuse option pour la qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions en disposant d’Aston Villa au Parc des Princes lors du quart de finale aller (3-1). Au lendemain de cette victoire, une fête a été organisée au domicile d’un joueur. Dans une vidéo publiée sur la toile, on y aperçoit la présence de chicha et de cigarettes.

Le groupe du PSG vit bien. Faisant assurément partie des meilleures équipes d’Europe depuis le début de l’année 2025, le club parisien a réussi un gros coup mercredi soir en s’imposant à domicile face à Aston Villa lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions (3-1).

Les joueurs du PSG ont célébré leur victoire avec une pool party

Les Parisiens vont d’ailleurs pouvoir enchaîner directement avec le match retour, étant donné que le FC Nantes a accepté de décaler sa rencontre face au PSG ce week-end. Avant le déplacement à Birmingham mardi soir, les joueurs ont pu célébrer leur victoire avec une pool party organisée au sein du domicile d’un taulier du vestiaire au lendemain de la victoire parisienne.

Une vidéo fait réagir sur la toile

Si cette fête s’est déroulée dans de bonnes conditions et s’est terminée tôt selon l’Equipe, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant le gardien Arnau Tenas en train de danser, a fait réagir. Et pour cause, au sein de cette dernière, on y aperçoit des personnes extérieures au club fumer des cigarettes, et fumant la chicha...