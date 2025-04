PSG : La Pool Party qui fait sensation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Champion de France, une finale de Coupe de France au calendrier et une demi-finale de Ligue des champions en ligne de mire… Le PSG joue sur tous les tableaux et sait lâcher du lest. En témoigne la pool party qui se serait déroulée à un domicile d’un des joueurs dans les Yvelines selon L’Équipe.

Les semaines se suivent, au même titre que les succès du côté du PSG ces derniers temps. Officiellement sacré champion de France samedi dernier après sa victoire contre le SCO d’Angers (1-0), le Paris Saint-Germain a pris une option pour sa qualification en demi-finales de Ligue des champions mercredi soir grâce à une victoire acquise au Parc des princes face à Aston Villa. Il faudra confirmer la semaine prochaine à Villa Park pour le quart de finale retour de C1.

Tout sourit au PSG

En parallèle, le groupe entraîné par Luis Enrique affrontera le Stade de Reims le 24 mai prochain en finale de Coupe de France, trophée pour lequel ils sont les tenants du titre. Après la fête au Parc des princes dans les vestiaires et la célébration de l’anniversaire d’Alberto Piernas, préparateur physique de l’équipe première, les Parisiens auraient prolongé les festivités jeudi après-midi selon L’Equipe.

Après Aston Villa, Pool Party au programme

Au sein du domicile situé dans les Yvelines d’un taulier du vestiaire du PSG, une pool party se serait déroulée au vu des quelques jours d’inactivité de l’équipe parisienne avec le report au 22 avril de la rencontre de Ligue 1 contre le FC Nantes. Les joueurs et leurs entourages étaient de la partie avec à disposition une piscine, de la musique et des jeux gonflables pour les enfants. L’Equipe fait écho d’un moment « convivial » sans excès avec une fin à 18 heures. Les sourires et la sérénité sont au rendez-vous à Paris.