25M€ : Une offre inattendue arrive à l'OM ?

Axel Cornic

Parmi les meilleurs joueurs cette saison, Luis Henrique pourrait quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Plusieurs clubs souhaiteraient s’attacher ses services, mais le plus déterminé semble être l’Inter, avec les dirigeants marseillais qui rêveraient de tirer entre 30 et 35M€ de ce transfert.

On a peut-être le premier transfert de l’été du côté de l’OM. Totalement relancé par Roberto De Zerbi cette saison, Luis Henrique a la cote sur le mercato et il aurait notamment tapé dans l’œil de l’Inter. L’entraineur Simone Inzaghi serait fan de son profil et voudrait miser sur lui pour jouer les doublures de Denzel Dumfries.

Transfert pour Luis Henrique ?

D’après les informations de TMW, le Brésilien aurait déjà donné son accord au club nerazzurro, qui va désormais devoir trouver un terrain d’entente avec l’OM. La barre aurait vraisemblablement été fixée à 35M€, ce qui serait une excellente plus-value pour un joueur acheté 8M€ en 2020 et qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2028.

L’Inter prête à aller jusqu’à 25M€

Pour le moment, ce prix serait beaucoup trop élevé pour l’Inter, puisque La Provence nous apprend que les dirigeants du club ne seraient pas disposés à aller au-delà des 20M€. Mais un effort pourrait être fait finalement ! Les Nerazzurri auraient expliqué pouvoir aller au moins jusqu’à 25M€ pour Luis Henrique, mais pas plus.