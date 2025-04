Un transfert impossible à refuser pour l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En août dernier, Luis Henrique signait un nouveau contrat avec l’OM. Aujourd’hui, le Brésilien est lié jusqu’en 2028 avec le club phocéen, mais voilà que ça pourrait ne pas l’empêcher de partir durant le prochain mercato estival. Un transfert de Luis Henrique auquel l’OM ne devrait clairement pas refuser.

Luis Henrique est aujourd’hui un joueur de l’OM, mais peut-être plus pour très longtemps… Malgré un contrat jusqu’en 2028, le Brésilien est de plus en plus annoncé sur le départ à l’approche du mercato estival. Le joueur de Roberto De Zerbi aurait la cote, notamment auprès de l’Inter Milan et du Bayern Munich. C’est donc bientôt fini pour Luis Henrique à l’OM ?

Un chèque qui va faire du bien à l’OM

Luis Henrique pourrait quitter l’OM et ce n’est pas le club phocéen qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Loin de là. En effet, comme l’explique La Provence, alors que l’achat du Brésilien a déjà été amorti par le club phocéen, le vendre serait une très belle affaire. De plus, compte tenu des besoins financiers de l’OM, cette rentrée d’argent avec Luis Henrique ne ferait pas de mal.

35M€ réclamés !

L’autre question est maintenant de savoir combien l’OM va récupérer du transfert de Luis Henrique. Voulant vraiment recruter le Brésilien, l’Inter Milan envisagerait une première offensive de l’ordre de 20M€. Un montant loin des attentes olympiennes. A Marseille, on espérerait minimum 35M€ pour Luis Henrique.