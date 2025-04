Donnarumma, la sortie que personne n'a vu venir

Axel Cornic

Recruté en 2021, Gianluigi Donnarumma a rapidement été installé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. Pourtant, son statut ne cesse d’être remis en question et du côté de la Russie, certains se demandent si Matveï Safonov ne devrait pas prendre sa place dans les cages parisiennes.

Décidément, les débats autour de l’avenir de Gianluigi Donnarumma ne vont jamais cesser. Héros du 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Liverpool, le gardien italien est régulièrement critiqué au PSG. Et ça ne devrait pas s’arrêter, surtout avec les spéculations autour d’un possible départ à un peu plus d’un an de la fin de son contrat.

Quel avenir pour Donnarumma ?

Il faut dire qu’un petit phénomène pourrait le pousser vers la sortie. Des nombreuses sources assurent en effet que le PSG en pincerait pour Lucas Chevalier, le prodige du LOSC qui impressionne tous les observateurs. Et ces rumeurs sont alimentées par le temps pris par la prolongation de Donnarumma, qui semblait pourtant quasiment bouclée au début de l’hiver 2025. Son contrat se termine en juin 2026 et sans une signature rapide, un transfert pourrait bel et bien prendre forme, avec l’Inter qui rêverait déjà du gros coup.

« Pour moi, il est normal de soutenir Donnarumma »

Lors d’un voyage en Russie qui a énormément fait parler, Francesco Totti a toutefois assuré que le PSG ne devrait pas se séparer de Gianluigi Donnarumma, largement plus fort que sa doublure Matveï Safonov. « Pour moi, en tant qu’Italien, il est normal de soutenir Donnarumma » a assuré la légende vivante de l’AS Roma auprès du média russe RB Sport. « De plus, je le connais, je l'ai souvent croisé sur le terrain, donc je sais qu'il joue à un très haut niveau. La décision sur qui jouera plus et qui jouera moins sera prise par Luis Enrique ».