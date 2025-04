Rabiot : Gros malaise à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Largement battu par l’AS Monaco (3-0) samedi, l’OM n’arrive pas à sortir la tête de l’eau et voit sa qualification en Ligue des champions de plus en plus menacée. En interne, l’attitude de certains joueurs est pointée du doigt, surtout celle de Mason Greenwood et Luis Henrique, et l'intervention de leaders comme Adrien Rabiot ne suffit pas à inverser la tendance.

Après sa difficile victoire obtenue contre Toulouse (3-2), l’OM a de nouveau sombré samedi dernier lors de son déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco (3-0). Sur leurs sept derniers matchs, les Olympiens ne se sont imposés que deux fois, pour cinq défaites, et ont laissé la deuxième place du classement aux Monégasques. Troisièmes, ils n’ont désormais plus qu’un point d'avance sur l’OL, quatrième, et deux sur le LOSC et Strasbourg, cinquième et sixième.

Greenwood et Luis Henrique comme principaux responsables

Une mauvaise passe qui suscite des interrogations et comme c’est déjà le cas depuis un moment, l’attitude de certains joueurs fait grincer des dents en interne. Comme indiqué par RMC Sport, les deux principaux noms qui ressortent sont ceux de Mason Greenwood et Luis Henrique, les deux joueurs de l’OM les plus prolifiques cette saison et qui connaissent une nette baisse de régime. Leur nonchalance, ainsi que leur manque d’envie, de caractère et de maturité, leur sont reprochés. Le Brésilien est d’ailleurs annoncé sur le départ, avec notamment le Bayern Munich et l’Inter Milan qui seraient très intéressés par son profil.

Les cadres n’arrivent pas à réveiller le vestiaire

Toujours selon RMC Sport, l’ambiance au sein du vestiaire n’est pas propice à aller chercher une qualification en Ligue des champions. Des cadres, tels que Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg, ont pourtant essayé de réveiller leurs coéquipiers, et notamment Mason Greenwood et Luis Henrique. Adrien Rabiot assume lui aussi son rôle de leader, sans grand succès visiblement. Après la défaite à Reims (3-1), l'international français avait déjà tiré la sonnette d’alarme en invitant ceux « qui n’ont pas envie de se battre pour accrocher la Ligue des champions » à se remettre « vite en cause ». Au sortir de la défaite concédée à Monaco, le milieu de l’OM a préféré se taire. « Si je vous parle, je vais dire des dingueries », a lâché Adrien Rabiot.