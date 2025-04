Départ de l’OM : La décision est prise pour De Zerbi ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après Paulo Fonseca, il semblerait que Sergio Conceiçao soit en passe de prendre la porte à l’AC Milan. Et afin de combler le vide laissé par le Portugais très prochainement, l’objectif serait de nommer Roberto De Zerbi. Mais en l’état, l’obsession de l’Italien est de revivre une expérience de rêve qu’il a passé au Vélodrome avec le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions il y a 4 ans.

Depuis le samedi 22 février dernier et la défaite concédée sur la pelouse d’Auxerre (3-0), rien ne va plus à l’OM. Le président Pablo Longoria craquait dans les couloirs de l’Abbé Deschamps en qualifiant la Ligue 1 de « championnat de merde » et en criant à la « corruption ». Une première défaite qui en a engendré trois autres depuis contre le RC Lens (1-0), le PSG (3-1) et le Stade de Reims (3-1). La course à la Ligue des champions cette saison est plus que jamais disputée puisque l’AS Monaco est passée devant l’OM au classement samedi dernier.

L’AC Milan chasse De Zerbi, son obsession va faire vibrer l’OM

L’équipe entraînée par Roberto De Zerbi est désormais 3ème et se trouve être dans l’obligation de décrocher une place en Ligue des champions afin de renflouer ses caisses de 50 voire de 60M€ selon Romain Molina. Le journaliste d’investigation dévoile que l’OM affichera un déficit structurel de 90M€ au 30 juin. En cas d’échec, De Zerbi pourrait-il claquer la porte ? Cette idée ne traverserait actuellement pas son esprit d’après L’Équipe. Annoncé du côté de l’AC Milan pour remplacer Sergio Conceiçao, l’Italien serait tout bonnement obsédé par l’idée de qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des champions.

De Zerbi veut revivre les soirées de Ligue des champions au Vélodrome

En outre, L’Équipe affirme que cette obsession proviendrait d’une visite vieille de quatre ans de Roberto De Zerbi à l’Orange Vélodrome avec le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. L’ambiance vécue par l’entraîneur italien ce soir-là reste gravée dans sa mémoire et il aimerait réitérer cela à plusieurs reprises en saison régulière de Ligue des champions au cours de l’exercice 2025/2026 et plus si affinités. La saison dernière, en Ligue Europa avec Brighton, De Zerbi était déjà revenu au Vélodrome…