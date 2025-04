Panique à l'OM, une visite surprise signée McCourt ?

Alexis Brunet

Dimanche soir, l’OM affronte le Stade Brestois et, pour l’occasion, Frank McCourt sera dans les tribunes. Le propriétaire du club marseillais a décidé de descendre dans le sud de la France, et il y a une raison bien précise à ce voyage. En effet, l’homme d’affaires américain serait préoccupé par la situation de son équipe et notamment la course à la Ligue des champions.

L’objectif est clair pour l’OM en cette fin de saison : finir à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions. Cela ne s’annonce pas simple, car la course à la C1 est très serrée en haut du classement de Ligue 1 avec notamment l’AS Monaco, Nice, Lille, Lyon et Strasbourg. Il ne reste plus que quatre matches aux Marseillais pour atteindre leur but, avec notamment la réception de Brest dimanche soir.

McCourt est préoccupé

Les joueurs de l’OM seraient d’ailleurs inspirés de s’imposer face à Brest dimanche soir, car la rencontre se déroulera sous les yeux de Frank McCourt. D’après les informations de L’Équipe, le propriétaire du club phocéen se rend à Marseille, car il est préoccupé en cette fin de saison. L’objet de ses préoccupations serait la qualification en Ligue des champions, qui paraissait acquise il y a quelques temps, mais beaucoup moins maintenant, et qui est vitale pour les finances marseillaises.

McCourt était déjà présent contre Toulouse

Toutefois, ce n’est pas la première fois de la saison que Frank McCourt se rend au Vélodrome. L’homme d’affaires américain était déjà présent le 6 avril dernier pour voir la victoire de son club contre Toulouse sur le score de trois buts à deux. Les supporters marseillais espèrent donc que cette présence portera chance encore une fois aux coéquipiers de Mason Greenwood.