Projet McCourt : Le problème de l'OM enfin révélé ?

Alors que la crise semblait s’être apaisée à l’OM, de nouveaux signes de dysfonctionnements sont révélés par Jean-Michel Larqué. Très critique, il pointe du doigt une confusion généralisée des responsabilités au sommet du projet McCourt. Larqué estime notamment que dans un environnement comme celui de l’OM il est «impossible de travailler dans la stabilité».

Alors que la tempête semblait passée du côté de l’OM, de nouveaux malaises refont surface. Le club marseillais, secoué par une crise aussi bien sportive qu’en interne, a décidé de quitter temporairement la Commanderie pour une mise au vert à Rome. Un séjour censé préparer au mieux le sprint final de l'OM vers une qualification en Ligue des champions.

«C’est impossible de travailler»

Interrogé à ce sujet dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a exprimé son incompréhension face à la répartition des responsabilités à l’OM :

«Longoria, ancien directeur sportif, Enrico Venturelli, ancien directeur sportif, Giovanni Rossi, ancien directeur sportif, et Fabrizio Ravanelli qui est aussi dans le secteur sportif… À un moment, tu ne peux pas empêcher le naturel de revenir au galop, et tous ces gens-là donnent leur avis sur l’aspect sportif de l’Olympique de Marseille. Et tout ça, ça irrite les vrais responsables. Je pense qu’il est impossible de travailler dans la stabilité dans ces conditions.»

«Je n’arrive pas à comprendre cette dilution des responsabilités»

Toujours sur les ondes de RMC, Larqué estime que trop d’intervenants se mêlent du domaine sportif à l’OM :

«Je n’arrive pas à comprendre cette dilution des responsabilités, il y en a de partout. Jean-Pierre Papin a voulu donner son avis sur le plan sportif, il s’est fait blackbouler, il a été renvoyé dans les 18 mètres. Il y a Basile Boli, qui est ambassadeur… Je ne sais pas s’il donne parfois son avis sur la qualité de frappe de Greenwood, ou sur son jeu de tête, peut-être.»