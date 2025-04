Danse avec les Stars : Le «talent» qui veut dégoûter Rami et Manaudou !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, sur TF1, ils seront 3 en cours pour la finale de Danse avec la finale de Danse avec les Stars. Alors qu’on retrouvera Adil Rami et Florent Manaudou, depuis le début de l’aventure, tous les regards se tournent vers Lénie. Annoncée depuis un moment comme la future gagnante, celle qui s’est révélée à la Star Academy a tout pour être sacrée lors de cette saison de DALS comme l’explique son danseur, Jordan Mouillerac.

Avant même le début de cette saison de Danse avec les Stars, un nom revenait en boucle quand il s’agissait de prendre un pari sur celui ou celle qui l’emporterait. Les avis étaient unanimes à propos Lénie. Et voilà que l’ancienne candidate de Star Academy est au rendez-vous puisqu’elle sera ce vendredi soir, accompagnée de Jordan Mouillerac, sur TF1 pour la finale de DALS. Face à elle, Adil Rami et Florent Manaudou. Mais le champion du monde 2018 et le champion olympique de natation ont-ils vraiment une chance face à Lénie ?

« C’est un talent hyper complet »

Pour Le Parisien, avant la finale de Danse avec les Stars, Jordan Mouillerac s’est confié sur Lénie. Soulignant le talent de l’adversaire d’Adil Rami et Florent Manaudou, il a lâché : « C’est un talent hyper complet. Elle avait quelques bases grâce à la Star Academy, mais elle s’est donnée corps et âme pour parvenir à réaliser des danses de salon comme une pro tout au long de l’aventure. Et je peux vous dire que je ne l’ai pas épargnée ! Elle en bavé autant que les autres ! ».

« Si nous pouvons soulever le trophée, ce serait génial »

« Nous ne maîtrisons pas du tout les votes et nous essayons d’éviter de regarder les commentaires et sondages. Mais en revanche, nous n’avons jamais lâché la barre. Nous nous sommes toujours donnés à 2000Ù. Et elle s’est transformée de jeune fille en femme pendant ces trois mois, ce que le public a pu remarquer », a poursuivi Jordan Mouillerac. Et bien évidemment, avec Lénie, il a un objectif en tête : remporter Danse avec les Stars. « C’est l’aboutissement de tout notre travail. Nous sommes motivés, avec un véritable regain d’énergie. Mais nous souhaitons surtout prendre du plaisir sur le parquet. Maintenant, si nous pouvons soulever le trophée, ce serait génial ».