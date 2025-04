PSG - Luis Enrique : Pierre Ménès s’interroge…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant de se rendre à Londres pour affronter Arsenal en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG reçoit l’OGC Nice ce vendredi soir, en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. Le journaliste Pierre Ménès s’est interrogé sur les choix que fera Luis Enrique pour cette rencontre et s’il fera tourner à quatre jours du choc face aux Gunners.

Tenu en échec par le FC Nantes mardi (1-1), le PSG doit négocier la réception de l’OGC Nice ce vendredi soir. La dernière répétition des Parisiens avant de se déplacer sur la pelouse d’Arsenal mardi prochain pour sa demi-finale aller de Ligue des champions.

« Le vrai débat, c’est de savoir quelle équipe Luis Enrique va aligner dans ce match »

« Le vrai débat, c’est de savoir quelle équipe Luis Enrique va aligner dans ce match. Est-ce qu’il va continuer sa rotation, ou faire une équipe qui va se rapprocher un peu plus de l’équipe-type. Évidemment, selon l’équipe qu’alignera Luis Enrique, les attentes seront différentes », s’est interrogé le journaliste Pierre Ménès, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot.

Le PSG au complet contre Nice

Avant d’en savoir plus sur les choix de Luis Enrique, on sait déjà que le PSG sera au complet ce vendredi pour la réception de l’OGC Nice. Le club de la capitale a dévoilé le groupe convoqué par le technicien espagnol pour cette rencontre et aucune absence n’est à déplorer dans les rangs parisiens.