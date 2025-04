PSG : Le nouveau clash inattendu !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mardi prochain, le PSG se déplace sur la pelouse d’Arsenal, pour sa demi-finale aller de Ligue des champions. À moins d’une semaine de ce grand rendez-vous, un litige oppose les deux clubs concernant le nombre de places attribuées aux supporters parisiens à l’Emirates Stadium, une situation dont l’UEFA a été alertée.

À quatre jours de s’affronter en demi-finale aller de la Ligue des champions, le PSG et Arsenal ont lancé les hostilités en coulisses. Comme indiqué par Le Parisien, un litige oppose les deux clubs à l’approche du déplacement des Parisiens à Londres, concernant le nombre de places attribués aux supporters du club de la capitale.

500 places de moins pour les supporters du PSG

En octobre dernier, ils étaient 3 000 à avoir pu faire le déplacement à l’Emirates Stadium, mais cette fois-ci, le PSG ne dispose que de 2 500 places. Ce qui a provoqué la colère du club de la capitale, alors que le règlement de l’UEFA impose que 5% de la capacité totale du stade soit réservé aux supporters adverses, celui des Gunners pouvant accueillir 60 000 personnes. Lundi dernier, Arsenal en a informé le Paris Saint-Germain, mettant en avant des raisons de sécurité imposées par la police britannique.

Le PSG s’en remet à l’UEFA

Paris a essayé d’obtenir gain de cause jeudi lors d’une réunion entre les deux clubs et les autorités locales, rappelant que le déplacement de ses supporters sur le sol anglais n’a provoqué aucun incident cette saison, que ce soit lors du premier match entre les deux équipes ou contre Liverpool et Aston Villa. L’UEFA a été alertée de la situation et le PSG espère obtenir ces 500 places supplémentaires dans les prochains jours, mais selon Le Parisien, a peu de chances d’y parvenir, ce qui agace au sein du club de la capitale. À noter que la préfecture de police de Paris contraint depuis maintenant plusieurs années le PSG à laisser des rangées de sièges libres entre le parcage visiteur et ses supporters. Arsenal aura alors 1 970 places pour ses supporters, ce qui représente 4,1% de la capacité totale du Parc des Princes (48 000), soit le même ratio que le nombre de places attribuées aux Parisiens à l'Emirates Stadium le 29 avril prochain.