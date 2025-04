PSG : Un divorce fuite dans la presse ?

Alexis Brunet

Après avoir rejoint Fenerbahçe sous la forme d’un prêt lors du mercato hivernal, Milan Skriniar a peu de chances de revenir au PSG cet été. Les dirigeants du club turc aimeraient le garder, mais cela s’annonce compliqué. En effet, la presse locale a dévoilé que le défenseur intéressait de nombreuses formations prestigieuses en Angleterre, mais également en Italie.

Lors du mercato hivernal, le PSG a fait un peu de ménage dans son effectif. Le club de la capitale s’est débarrassé de certains éléments qui n’avaient pas beaucoup de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. C’est ainsi que Milan Skriniar a rejoint le Fenerbahçe, Randal Kolo Muani la Juventus de Turin et Marco Asensio Aston Villa, à chaque fois sous la forme de prêts.

Skriniar s’est relancé

Ces trois joueurs dont l’avenir était bouché au PSG ont donc pu retrouver du temps de jeu et, pour certains, se relancer complètement. C’est notamment le cas de Milan Skriniar, qui a prouvé au Fenerbahçe qu’il était toujours un défenseur de grande qualité. Le Slovaque a disputé 17 rencontres avec la formation turque et il est particulièrement apprécié par José Mourinho. L’entraîneur portugais aimerait d’ailleurs le garder et ses dirigeants vont donc s’entretenir avec leurs homologues parisiens à la fin de la saison.

Skriniar a des touches en Angleterre et en Italie

D’après certaines sources, initialement, Milan Skriniar n’était pas contre un transfert définitif au Fenerbahçe, mais la situation a quelque peu évolué. Selon les informations de Fanatik, les bonnes performances du Slovaque ont attiré l’œil de plusieurs autres clubs. Le joueur qui est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028 a des touches en Italie du côté de la Sampdoria, de l’Inter Milan, de Naples et de la Lazio Rome. Ce n’est pas tout, puisque des équipes de Premier League l’auraient également dans leur viseur, mais on ne connaît pas leur identité. Toutefois, ce qui est certain, c’est que l’été de Milan Skriniar sera particulièrement animé.