Franck Ribéry, transfert validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très écouté en Allemagne où il a évolué durant la majeure partie de sa carrière, Franck Ribéry a notamment évoqué la situation de son ancien club, le Bayern Munich. L'ancien joueur de l'équipe de France estime notamment que le club bavarois doit absolument recruter Florian Wirtz, le milieu offensif du Bayer Leverkusen.

Considéré comme une légende au Bayern Munich, Franck Ribéry est toujours très attentif à la situation de son ancien club. Ainsi, dans une interview pour la presse allemande, l'ancien joueur de l'équipe de France valide l'idée d'un transfert de Florian Wirtz qui pourrait former un magnifique duo avec Jamal Musiala.

« Si c’est possible, le Bayern doit recruter Florian Wirtz. Musiala et Wirtz peuvent très bien jouer ensemble. Ils se complètent car ils ont tous les deux un talent incroyable, estime l’ancien international tricolore. Leur style de jeu est différent, mais les bons joueurs s’entendent toujours bien sur le terrain », lâche-t-il dans une interview accordée à Sport BILD, avant de poursuivre.

« Le Bayern devrait peut-être adapter son système, en s’éloignant des ailiers traditionnels. Je jouerais avec un vrai numéro 9, derrière lui dans les demi-espaces, avec Wirtz et Musiala, un peu plus en retrait. Les ailes resteraient ouvertes pour des latéraux offensifs puissants et ça pourrait bien fonctionner », ajoute Franck Ribéry.