Franck Ribéry, le «sacrifice» choquant...

Mamadou Niang a pu s'appuyer sur les services de Franck Ribéry a de nombreuses reprises lorsque l'ex-international français évoluait à l'OM. Et particulièrement au cours d'un Classique contre le PSG lors duquel Ribéry avait grandement pioché dans ses réserves physiques dans l'optique de permettre à Mamadou Niang de trouver le rythme adéquat. Quitte à se faire vomir...

Entre 2005 et 2007, Franck Ribéry et Mamadou Niang ont partagé le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Des victoires et des souvenirs à la fois heureux et douloureux pour les deux hommes. En interview avec Omar Da Fonseca, l'ex-attaquant de sénégalais a raconté une anecdote qui en dit long sur le sens collectif et du sacrifice de l'icône du Bayern Munich.

«Reste devant, je vais faire les efforts pour toi»

Au cours d'un Classique face au PSG, Mamadou Niang n'était pas au meilleur de sa forme et a pu compter sur un Franck Ribéry hors norme pour l'aider à trouver le bon rythme. « J'ai énormément de souvenirs avec Franck (ndlr Ribéry). Franck, c'était vraiment un exemple ! Ce fameux match, OM-PSG, dont on a vu la photo tout à l'heure. Je passe vraiment une mi-temps... mais à côté, à côté de la plaque, parce que je le sens pas. On dit souvent quand tu rentres sur le terrain, il faut trouver le second souffle. Ce match-là, je n'ai pas trouvé le premier. Je vais te le dire avec ses mots. Il me dit : « Qu'est-ce qu'il y a mon renoi ? ». Et je lui dit : « Ecoute Francky, je n'arrive pas à trouver ce premier souffle, même le second. Je n'arrive pas à faire les efforts ». Il me dit : « Frérot, ne t'occupes plus de la tâche défensive, reste devant, je vais faire les efforts pour toi ». Ce match-là, j'avais joué excentré gauche et lui, milieu relayeur gauche ».

«Il était en train de vomir, d'épuisement»

Franck Ribéry avait tellement puisé dans ses ressources physiques qu'il n'avait pas pu éviter de multiples vomissements au terme du derby contre le PSG. « Il a passé toute la deuxième mi-temps à faire son rôle et à faire le replacement défensif pour moi. Ce qui m'a permis de récupérer, de faire moins d'efforts et de revenir progressivement dans le match. Je me rassois à la fin du match à côté de lui. Je le revois retourner encore dans les toilettes. Je vais le voir, il était en train de vomir, d'épuisement. Ca m'a fait réfléchir parce que c'était un sacrifice qu'il a fait pour moi ». Mamadou Niang lui est tout particulièrement reconnaissant.