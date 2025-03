Franck Ribéry à l’hôpital, l’énorme frayeur

Alexis Brunet

Pendant vingt ans, Franck Ribéry a étalé son talent sur les pelouses européennes et notamment au Bayern Munich. Le Français a pris sa retraite en 2022, après une dernière pige à la Salernitana. Le milieu offensif a été obligé de dire stop, car son corps n’arrivait plus à suivre et il a même frôlé l’amputation.

Si Karim Benzema a marqué l’histoire du Real Madrid, Franck Ribéry a lui fait de même avec le Bayern Munich. Le Français sera resté douze ans au total en Allemagne, ce qui lui confère aujourd’hui le statut de légende du club munichois. Il a toutefois terminé sa carrière en Italie, d’abord à la Fiorentina, puis à la Salernitana.

La fin de carrière de Ribéry a été très compliquée

Lors d’une interview pour L’Équipe, Franck Ribéry est notamment revenu sur la fin de sa carrière et cela a été très compliqué. Le Français a notamment révélé qu’il avait perdu tout le cartilage de son genou et qu’une opération avait été nécessaire. « J'ai eu de plus en plus mal au genou. Je n'étais plus dans l'entraînement entre les matches mais dans la récupération pour me préserver. Je prenais deux jours de repos, puis trois ou quatre. J'ai perdu le rythme pour m'économiser. Puis les examens ont révélé que je n'avais plus de cartilage. Je suis passé sur le billard en Autriche. L'opération s'est bien passée, avec la pose d'une plaque à l’intérieur. »

Ribéry a frôlé l’amputation

Les malheurs de Franck Ribéry ne se sont toutefois pas arrêtés là. Le milieu offensif a avoué avoir frôlé l’amputation, car sa jambe s’était infectée et il y avait même des trous dans cette dernière. « Puis, j'ai eu une grosse infection près de cinq mois après. Pendant deux mois, j'ai pris des comprimés. On a enlevé la plaque. L'infection m'avait rongé. C'était tellement grave que j'avais des trous dans la jambe. J'avais chopé un staphylocoque doré. Je suis entré aux urgences à l'hôpital en Autriche pendant douze jours. J'ai vraiment eu peur. On aurait pu me couper la jambe. Le chirurgien a été fantastique. Alors quand je rejoue avec les anciens comme avec mon petit, quelque part, je revis ! »