Greenwood - OM : Le transfert annoncé en direct ?

Actuellement dans le dur sportivement avec l'OM, Mason Greenwood traverse une période de doutes et fait l'objet de nombreuses critiques. D'ailleurs, en direct sur RMC Sport ces derniers jours, Eric Di Meco s'est sérieusement interrogé sur l'avenir du numéro 10 de l'OM et semble envisager un transfert le concernant.

Mason Greenwood (23 ans) à l'OM, l'histoire va-t-elle vraiment durer ? Recruté en provenance de Manchester United pour 25M€ l'été dernier, l'attaquant anglais affiche des statistiques relativement honorables sur le papier (16 buts et 3 passes décisives en 28 matchs). Mais depuis quelque temps, il peine à retrouver son impact habituel dans le collectif de l'OM, et beaucoup s'interrogent sur la situation de Greenwood.

Di Meco se lâche sur Greenwood

Interrogé en direct dans le Moscato Show sur RMC Sport, Eric Di Meco a chargé Mason Greenwood pour son niveau de jeu avec l'OM : « Il y a les stats, on est obligé d’en tenir compte. C’est important quand tu prends un attaquant à l’OM. Il faut le tempérer car un tiers de ses buts ce sont des penaltys. […] C’était un espoir à Manchester United mais il ne s’y est jamais imposé car il avait les mêmes défauts qu’à l’OM. Il a des éclairs mais à l’intérieur d’un match, il a des gros trous. Dans une saison, il a des gros trous de matchs », estime l'ancien latéral gauche emblématique de l'OM sur Greenwood.

« Moi, j’ai un doute »

Et Di Meco poursuit en expliquant qu'il vendrait bien Mason Greenwood lors du prochain mercato étant donné qu'il doute de sa capacité à redresser la barre avec l'OM : « Est-ce que tu construis l’avenir, c’est-à-dire une saison à 50 matchs, avec un garçon comme ça devant ? Moi, j’ai un doute surtout qu’on nous a expliqués qu’il était moins bien. […] Je n’arrive pas à comprendre comment un gamin, qui reçoit la confiance d’un club comme l’OM avec sa visibilité, ne soit plus trop dans le projet au bout de six mois ? », explique-t-il. Le message est passé...