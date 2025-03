Griezmann - OM : Son grand ami ouvre la porte !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'avenir d'Antoine Griezmann à l'Atlético de Madrid continue d'être un sujet qui fait parler. Et pour cause, le champion du monde 2018 voit son contrat s'achever en juin 2026. Face à cette incertitude, Eric Di Meco espère que l'OM tentera sa chance. Et Enrique Cerezo, qui se présente comme un grand ami d'Antoine Griezmann, ouvre la porte à un départ.

En fin de contrat en juin 2026, Antoine Griezmann n'a visiblement pas encore tranché concernant son avenir à l'Atlético de Madrid. Une situation qui laisse la porte ouverte à toutes les options comme le confirme d'ailleurs Enrique Cerezo, président des Colchoneros, et qui ne manque pas de souligner son amitié avec le champion du monde 2018.

Cerezo ouvre la porte pour Griezmann

« Antoine est un joueur magnifique, une personne formidable et un homme de l’Atlético de Madrid. Il y a une grande amitié et une relation magnifique avec lui. Il fera ce qu’il voudra faire. C’est lui qui décide de rester ou de partir. C’est son problème », confie le président de l'Atlético de Madrid à l'occasion de la présentation de la 15ᵉ édition du camp d’été de Vicente del Bosque.

Une aubaine pour l'OM ?

Une déclaration qui devrait enchanter Eric Di Meco puisque l'ancien Marseillais affichait récemment sa volonté de voir l'OM tenter le coup pour Antoine Griezmann : « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers ».