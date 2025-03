De Zerbi : L'OM prêt à taper fort ?

Axel Cornic

Rien ne va plus à l’Olympique de Marseille après la cinglante défaite face au Stade de Reims (3-1). La deuxième place est perdue et désormais, on se demande si les hommes de Roberto De Zerbi vont bien pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions, pourtant un objectif qui semblait quasiment acquis il y a seulement quelques semaines.

Doit-on s’inquiéter pour l’OM ? Après un hiver passé à la deuxième place, les Marseillais ont enchainé trois défaites consécutives, dont une très surprenante contre un Stade de Reims qui n’avait plus gagné depuis cinq mois. De quoi remettre tout en question, avec des semaines sous haute pression qui se dessinent...

La pression est à son maximum

En commençant par celle-ci, puisque Roberto De Zerbi a décidé d’annuler les jours de repos accordés à ses joueurs, avec une possible mise au vert qui serait même évoquée. L’OM va accueillir le TFC au Vélodrome le 6 avril prochain, mais le véritable défi se profile pour le week-end suivant. C’est en effet un choc direct entre deux prétendant à la qualification en Ligue des Champions qui est annoncé, avec le déplacement à Louis II pour affronter l’AS Monaco.

L’OM reste derrière De Zerbi

Dans ce climat délétère, on pourrait penser que l’avenir de Roberto De Zerbi est également en grand danger. Pourtant, RMC Sport assure que l’Italien garde la totale confiance de ses dirigeants, même avec les trois défaites consécutives du mois de mars. Ce sont plutôt les joueurs de l’OM qui seraient dans leur viseur, avec d’ailleurs certains qui sont accusés de ne pas assez travailler au profit du collectif.