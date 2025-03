Il quitte l’OM et lance un tacle à De Zerbi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté par l'OM à Rennes, Ismaël Koné retrouve le sourire. Entré à l'heure de jeu face à Angers dimanche (0-3), le milieu de terrain canadien s'est illustré en délivrant une passe décisive et en inscrivant son premier but de la saison. Après le coup de sifflet final, le joueur a évoqué cette renaissance, loin de Marseille.

L’air breton fait du bien à Ismaël Koné. Prêté par l’OM à Rennes, le joueur de 22 ans retrouve des couleurs sous les ordres d’Habib Beye. Face à Angers, il a joué un rôle majeur dans la victoire de son équipe en délivrant une passe décisive pour Arnaud Kalimuendo et en inscrivant son premier but de la saison.

« J’ai le sourire car ça fait longtemps ! »

Au coup de sifflet final, Koné s’est présenté avec le sourire au micro de DAZN. « J’ai le sourire car ça fait longtemps ! J’aurais voulu qu’il vienne plus tôt ce premier but. Ça fait partie de mon parcours pour apprendre, il faut être patient. Il faut travailler » a confié l’international canadien, avant d’envoyer un message à peine déguisé à Roberto de Zerbi.

Le tacle adressé à l'OM

Koné a sous-entendu que l’OM ne lui avait pas offert sa chance en début de saison. « Je me sens plus libre, qu’on me donne beaucoup de confiance, l’occasion de montrer ce que je sais faire » a-t-il expliqué ce dimanche.