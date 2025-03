Antoine Griezmann à l’OM, le coup de tonnerre ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Griezmann est sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Atlético de Madrid, mais ça n’empêche pas les nombreuses discussions à propos de son avenir. Ce n’est aujourd’hui plus un secret, le Français rêve de jouer aux Etats-Unis, où il pourrait terminer sa carrière. A côté de cela, certains rêvent de le voir à l’OM. Que doit alors faire Griezmann pour son avenir ?

Si Antoine Griezmann a décidé de dire stop avec l’équipe de France, à 34 ans, il peut encore évoluer au plus haut niveau. Il le montre d’ailleurs régulièrement sous le maillot de l’Atlético de Madrid où le Français est toujours l’un des leaders de Diego Simeone. Chez les Colchoneros, Griezmann a écrit l’histoire. Mais tout cela va-t-il prochainement se terminer ? Malgré un contrat jusqu’en 2026 avec le club madrilène, Griezmann a été possiblement annoncé partant à l’été qui arrive pour prendre la direction des Etats-Unis, lui qui rêve de jouer en MLS.

Un an de plus à l’Atlético de Madrid pour Griezmann ?

Partira ? Ne partira pas ? Antoine Griezmann fait l’objet de nombreuses rumeurs et dernièrement, les échos en provenance d’Espagne annonçaient un retournement de situation pour la star de l’Atlético de Madrid. En effet, alors qu’on s’attendait déjà à voir le Français filer aux Etats-Unis, voilà que la presse ibérique a assuré que Griezmann était finalement plus proche de continuer avec les Colchoneros.

« Une faute professionnelle » de l’OM ?

Mais en parallèle, alors que le nom d’Antoine Griezmann a déjà été évoqué à plusieurs reprises à l’OM, l’idée de le voir rejoindre le club phocéen a été relancée par Eric Di Meco. Sur RMC, l’ancien Olympien a estimé que Medhi Benatia devrait se positionner sur Griezmann l’été prochain, surtout en cas de qualification pour la Ligue des Champions : « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers ».

