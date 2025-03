Annoncé au PSG, il reporte son transfert en 2027 !

Amadou Diawara

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG aurait jeté son dévolu sur Nico Schlotterbeck. En effet, le club de la capitale serait prêt à formuler une offre de 30-35M€ pour arracher l'international allemand au Borussia Dortmund. Toutefois, Nico Schlotterbeck a laissé entendre qu'il ne comptait pas quitter le BVB avant l'été 2027.

Désireux d'étoffer sa défense centrale, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait identifié un tout nouveau profil. Selon les informations de BILD, le club de la capitale serait tombé sous le charme de Nico Schlotterbeck, voyant d'un bon œil l'idée de le recruter lors du prochain mercato estival.

Le PSG en pince pour Schlotterbeck

D'après les indiscrétions d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte X, le PSG serait prêt à passer à l'offensive pour finaliser le transfert de Nico Schlotterbeck. En effet, l'écurie entrainée par Luis Enrique envisagerait de formuler une offre à hauteur de 30-35M€ au Borussia Dortmund pour s'attacher les services du joueur de 25 ans. Mais quelle est la position de Nico Schlotterbeck ?

«À un moment donné, je serais tenté de partir à l’étranger»

Interrogé en début de saison sur son avenir, Nico Schlotterbeck a avoué qu'il pourrait quitter la Bundesliga à l'avenir. Toutefois, le PSG pourrait être contraint d'attendre l'été 2027 avant de pouvoir accueillir l'international allemand. « À un moment donné, je serai probablement tenté de partir à l’étranger, mais je suis ici depuis deux ans maintenant, et je me suis tellement identifié au BVB que je suis vraiment excité à l’idée de jouer ma troisième saison ici, et probablement la quatrième et la cinquième aussi », avait déclaré Nico Schlotterbeck. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato.