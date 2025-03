Transferts : Un joueur du PSG affole l’étranger ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement prêté sans option d'achat à la Juventus Turin, Randal Kolo Muani appartient toujours au PSG où son contrat court jusqu'en 2028. Et il semblerait que l'attaquant français ait une grosse cote en Premier League, où plusieurs cadors envisageraient de le recruter lors du prochain mercato estival.

Récemment interrogé par La Reppublica, Randal Kolo Muani (26 ans) ouvrait la porte à un départ définitif du PSG pour la Juventus Turin, où il est actuellement prêté : « Ma volonté est de jouer et de m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi ne pas rester ? La Juventus est le club qui m’a ouvert ses portes », a confié le buteur tricolore, à qui il reste trois ans de contrat au PSG.

Un avenir incertain pour Kolo Muani

Difficile donc de savoir de quoi sera fait l'avenir de Randal Kolo Muani, alors que le PSG ne compte plus du tout sur lui et envisagera très certainement de le vendre en fin de saison. Et la Juventus risque de ne pas être seule sur le coup...

Les cadors anglais s'affolent

Selon les révélations du média anglais TBR, Arsenal et Chelsea seraient désormais positionnés sur Kolo Muani et envisageraient de faire une offre au PSG pour le recruter en fin de saison. Tottenham serait également sur le coup, suivant de près l'évolution de l'attaquant français en prêt à la Juventus Turin. Affaire à suivre...