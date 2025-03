OM : Un vieux dossier du mercato bientôt relancé ?

Axel Cornic

Comme l’été dernier, l’effectif de l’Olympique de Marseille pourrait beaucoup changer lors du mercato, surtout sans Ligue des Champions. C’est le cas en défense, où le capitaine Leonardo Balerdi est annoncé tout proche d’un départ, avec notamment une possible offre de l’AS Roma en Serie A.

Avec la signature de Roberto De Zerbi, à Marseille on a décidé de tout changer. Mais tout n’est pas parfait, puisque cette saison a montré certaines lacunes dans l’effectif de l’OM, qu’il faudra absolument combler lors du prochain mercato estival.

Balerdi sur le départ ?

Récemment, la presse italienne a notamment parlé d’un départ de taille du côté de l’OM, avec Leonardo Balerdi qui pourrait quitter le navire. L’AS Roma le suivrait de près et serait disposé à offrir pas moins de 20M€ pour s’attacher les services du défenseur central argentin, qui semble pourtant être l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi.

L’OM a déjà son remplaçant

Pour le remplacer, l’OM pourrait se tourner vers l’Angleterre. D’après les informations de TMW, le club marseillais avait insisté pour avoir Jakub Kiwior l’été dernier, mais cette piste pourrait bien revenir sur le devant de la scène à quelques mois du mercato estival 2025. Peu utilisé à Arsenal, le Polonais aurait l’intention de changer de club et son transfert pourrait se boucler autour des 15 ou 20M€.