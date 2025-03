OM : La punchline de De Zerbi après le coup de gueule de Rabiot

La rédaction

L’OM en crise après sa défaite contre Reims (3-1), la troisième d’affilée. Forcément, les Olympiens étaient remontés suite à cette contre-performance. Ainsi, Adrien Rabiot n'a pas mâché ses mots à l'encontre de ses coéquipiers. Suite à quoi, Roberto De Zerbi, entraîneur de l'OM, en rajouté une couche avec une punchline.

L’OM s’est incliné pour la troisième fois consécutive face à Reims ce samedi. Une défaite (3-1) très difficile à avaler pour les Marseillais puisque, après Adrien Rabiot, c’est Roberto De Zerbi qui a vivement critiqué la mentalité de ses joueurs. L’entraîneur de l’OM s’est exprimé après le match.

«La mentalité ne s’achète pas dans un supermarché»

«La mentalité ne s’achète pas dans un supermarché. La mentalité de l’équipe que je veux n’est pas celle qu’on a en ce moment, et il faudra que j’explique une nouvelle fois ce que je veux à mes joueurs.» a balancé Roberto De Zerbi, coach de l’OM, visiblement insatisfait de l’attitude de ses joueurs.

«Ça n'est pas suffisant»

Ce coup de gueule intervient après celui d’Adrien Rabiot, capitaine de l’OM, qui était lui aussi très remonté : «Ça fait mal d'afficher cet état d'esprit. On a des objectifs et ça n'est pas suffisant. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître ça. Il reste sept matchs, il faut savoir ce qu'on veut faire, si on veut aller en Ligue des champions. Moi, je suis venu pour ça. Si d'autres n'ont pas envie, ils doivent le dire avant les matchs et laisser d'autres jouer.»