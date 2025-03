L'OM fait enfin tomber le PSG !

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, il n'y a pas photo entre le PSG et l'OM. Avant la 27ème journée de Ligue 1, le club parisien comptait 19 points d'avance sur son dauphin marseillais. Et les hommes de Luis Enrique ont également remporté tous les Classiques de cet exercice 2024-2025. D'après Pierre Ménès, l'OM a une petite victoire sur le PSG : Geronimo Rulli réalise une bien meilleure saison que Gianluigi Donnarumma.

Si l'OM est le dauphin du PSG en Ligue 1, les deux clubs ont une classe d'écart cette saison. En effet, le club de la capitale comptait 19 points d'avance sur son rival marseillais avant le début de la 27ème journée de Ligue 1. De plus, le PSG a remporté toutes ses confrontations face à l'OM lors de cet exercice, et ce, avec un score assez large (3-0 au Vélodrome le 27 octobre et 3-1 au Parc des Princes le 16 mars).

Rulli est le deuxième meilleur gardien de Ligue 1

Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a déniché la seule petite victoire de l'OM face au PSG cette saison. En effet, Geronimo Rulli est à la lutte avec Lucas Chevalier (LOSC) pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 en 2024-2025, tandis que Gianluigi Donnarumma n'est même pas dans la discussion.

Donnarumma est hors course cette saison

« Qui est le meilleur gardien de Ligue 1 ? Dans mon équipe des matchs aller, j'ai mis Chevalier, mais j'aurai pu mettre Rulli. Les deux se détachaient assez nettement sur la première partie de saison. Ils se détachent moins sur la suite de la saison. Je pense qu'il y a des gardiens qui se rapprochent d'eux, notamment Petrovic, le Serbe de Strasbourg, qui est assez extraordinaire, et Perri, le Brésilien de Lyon, qui est extraordinaire aussi. Il a vraiment une envergure extraordinaire. Les places de gardien vont être très ouvertes pour mes équipes types en fin de saison », a déclaré Pierre Ménès via Face à Pierrot.