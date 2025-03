Erling Haaland, l'agression qui tourne mal !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'automne dernier, Erling Braut Haaland se trouvait dans de beaux draps. La mascotte de Manchester City, Moonbeam, déposait plainte à cause de coups reçus de la part du Norvégien à la tête. Une action en justice qui n'a pas aboutie et qui, en parallèle, lui a fait perdre son travail d'après The Sun.

Le 26 octobre 2024, Manchester City affrontait Southampton à l'Etihad Stadium et arrachait la victoire sur le plus petit des scores grâce à une réalisation d'Erling Braut Haaland dès la 5ème minute de jeu. Néanmoins, le serial buteur norvégien aurait asséné des coups derrière la tête de la mascotte Moonbeam des Skyblues d'après The Sun.

Une plainte déposée à l'encontre d'Haaland.. sans succès.

C'est en effet la version des faits de la plaignante qui a d'ailleurs porté plainte envers Erling Braut Haaland après avoir demandé à un collègue qui était l'auteur de cette agression. « C’est Erling ». Touchée tant émotionnellement que physiquement, l'employée de Manchester City s'empressait alors d'évoquer cet incident au responsable sécurité des Skyblues comme rapporté par RMC Sport. Sa réaction a choqué la principale intéressée. « Au moins, tu pourras dire que tu as été frappée par Erling Haaland », aurait-il dit le tout en riant.

L'employée en question n'a pas été reconduite au terme de son contrat...

Par la suite, la femme aurait été sujet à une série de vomissements et contracté des douleurs au niveau du cou et de la tête. Par la suite, la femme qui était la mascotte de Manchester City voyait son contrat ne pas être renouvelé par le club anglais si l'on se fie aux informations du Sun. Une triste fin de collaboration alors que sa plainte n'a rien donnée...