Mercato - OM : La trahison du clan De Zerbi confirmée ?

Axel Cornic

L’avenir de Roberto De Zerbi fait énormément parler de l’autre côté des Alpes, où on l’on annonce un possible retour en Serie A à la fin de la saison. Du côté de l’AC Milan on aurait déjà commencé à travailler en coulisses pour le convaincre de quitter l’Olympique de Marseille, avec son agent qui aurait rencontré le futur directeur sportif du club.

Après une saison catastrophique, l’OM a réussi un véritable coup de maitre en allant chercher Roberto De Zerbi, l’un des entraineurs les plus suivis de sa génération. Un projet sur trois ans a été annoncé, mais finalement la belle histoire pourrait bien se terminer beaucoup plus tôt que prévu !

Enorme menace sur l’OM

Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne annonce un possible retour du coach de l’OM en Serie A, championnat qu’il a quitté en 2021 après trois années passées à Sassuolo. Plusieurs pistes ont été évoquées, mais c’est celle menant à l’AC Milan qui semble sérieusement se confirmer. D’ailleurs, plusieurs médias ont assuré que son agent Edoardo Crnjar aurait déjà rencontré Fabio Paratici, favori pour devenir le nouveau directeur sportif des Rossoneri.

Milan a déjà pris contact avec le clan De Zerbi

Mediaset va beaucoup plus loin ce mardi, assurant que les deux hommes auraient bel et bien parlé de Roberto De Zerbi, pourtant sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM. D’après les informations du média transalpin, la piste menant à l’actuel entraineur marseillais ne serait pas une simple suggestion, mais bien une option à prendre en considération pour remplacer un Sérgio Conceição vraisemblablement déjà condamné.