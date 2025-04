Mercato - OM : Menacé par De Zerbi, il sort du silence !

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Roberto De Zerbi pourrait quitter l’Olympique de Marseille dès la fin de sa première saison à en croire la presse italienne. Son club formateur de l’AC Milan souhaiterait lui offrir les clés du projet, avec l’Italien qui prendrait donc la place d’un Sérgio Conceição très critiqué.

Un petit tour puis s’en va ? Signature phare de l’été dernier et point central du nouveau projet, Roberto De Zerbi pourrait bien partir plus tôt que prévu. Le coach de l’OM aurait déjà la nostalgie de la Serie A et un club auquel il est très attaché lui ferait les yeux doux, avec une possible catastrophe qui pourrait donc se dessiner.

De Zerbi à Milan ?

Depuis plusieurs semaines déjà, les médias italiens assurent que Roberto De Zerbi serait l’une des pistes de l’AC Milan pour la saison prochaine. Il pourrait remplacer un Sérgio Conceição arrivé il y a seulement quelques mois et déjà annoncé sur le départ. « Mon avenir ? Je ne sais pas, c'est de la futurologie » a expliqué l’entraineur portugais ce mardi, lorsqu’il a été interrogé sur sa situation en conférence de presse.

« Il y a des moments plus décevants et des moments plus joyeux, mais... »

« J'aime vivre intensément au jour le jour, en essayant avec passion d'améliorer l'équipe professionnellement » a poursuivi Conceição. « Je dois corriger mes erreurs et grandir en tant que père, ami, mari. Il y a des moments plus décevants et des moments plus joyeux, mais penser à ce que je ressentirai dans deux mois est compliqué pour moi ». A noter que l’actuel coach de l’OM n’est pas la seule piste de l’AC Milan, qui suivrait également Massimiliano Allegri.