Le PSG accueille le «meilleur du monde», ça peut faire mal !

Le Parc des Princes s'apprête à accueillir Emiliano Martinez, le gardien argentin adulé par ses compatriotes mais détesté en France depuis la finale de la Coupe du monde 2022 opposant les deux pays. Connu pour ses performances impressionnantes mais également ses provocations, le gardien bénéficie d’une grosse popularité chez lui.

Conspué du côté de Lille à l’occasion d’un match de Conférence League entre le LOSC et Aston Villa la saison dernière, Emiliano Martinez devrait encore essuyer les sifflets du Parc des Princes ce mercredi soir lors du quart de finale de Ligue des champions opposant son équipe au PSG. Le portier argentin a changé de statut depuis le sacre de l’Albiceleste en 2022, un Mondial au cours duquel il s’était fait remarquer par son niveau mais également ses provocations.

« Derrière Léo Messi, "Emi" est le footballeur le plus populaire »

S’il est détesté par le public français, Emiliano Martinez est en revanche adoré en Argentine. « C’est une star ! Une vraie. Ce n’est pas sorcier : sur l’échiquier il vient tout de suite après Lionel Messi. Derrière Léo, "Emi" est le footballeur le plus populaire. Carrément. Il est le préféré, les gens l’adorent, révèle l’ancien joueur argentin Alberto "Beto" Marcico, interrogé par La Dépêche du Midi. Il y a bien De Paul et Julian Alvarez (Atlético de Madrid) ou Lautaro Martinez (Inter Milan) qui ont la cote auprès des supporters. Mais ils sont davantage à ranger dans la catégorie chouchous du public. Emiliano, lui, c’est autre chose ; il a tout. Sportivement, la base bien sûr, et humainement. »

« Pour la presse, je vous le donne en mille : le meilleur gardien du monde est argentin et a 32 ans »

Aimé du public, Emiliano Martinez l’est également des médias dans son pays. « A la radio ou à la télé on ne parle que de lui. Pour la presse, je vous le donne en mille : le meilleur gardien du monde est argentin et a 32 ans », poursuit l’ancien joueur du TFC, pas loin de rejoindre cet avis : « Il fait partie du Top 4. Il a un gabarit imposant, est bon sur la ligne et dans les sorties. Sans parler qu’il excelle dans l’exercice des penalties. » Le PSG est prévenu.