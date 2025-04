OM - De Zerbi : La grosse sanction !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Roberto De Zerbi a décidé de changer ses plans après la défaite humiliante subie sur la pelouse de Reims samedi dernier (3-1). L’entraîneur de l’OM a supprimé les deux jours de repos qu’il devait accorder à ses joueurs. Ces derniers n’auront d’ailleurs aucun jour de libre jusqu’à la réception de Toulouse dimanche et vont avoir un programme chargé cette semaine.

L’OM s’est offert une crise au pire des moments. En concédant une nouvelle défaite samedi à Reims (3-1), la quatrième lors de leurs cinq derniers matchs, les Olympiens ont laissé la deuxième place de Ligue 1 à l’AS Monaco et ne comptent que deux points d’avance sur le cinquième, le LOSC.

« Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus »

L’OM a donc toujours son destin entre ses mains dans l’optique d’une qualification en Ligue des champions, mais veut provoquer une réaction de la part de son vestiaire. C’est en ce sens que Roberto De Zerbi a décidé de supprimer les deux jours de repos de ses joueurs, qui se sont entraînés dimanche et lundi.

Aucun jour de repos jusqu’à la réception de Toulouse

« Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus », a lâché Roberto De Zerbi lundi à son groupe, d’après les informations de L’Équipe. L’entraîneur de l’OM va imposer une grosse charge de travail à ses joueurs cette semaine, ce qui a déjà commencé avec beaucoup de séances vidéo, et ils n’auront aucun jour de libre jusqu'à la réception de Toulouse dimanche prochain.