PSG : Adil Rami, la grosse injustice !

C'est la première petite polémique de la Kings League. Dimanche, lors du match opposant l'équipe de Pfut à celle d'Adil Rami, des Ultras du PSG se sont fait entendre. Une situation qui ne plaît pas du tout à l'ancien joueur de l'OM qui dénonce même une injustice alors que les Ultras marseillais n'ont quant à eux pas été autorisés à venir.

Dimanche, la Kings League France voyait la première journée se déroulait au Parc des Expositions de Villepinte, en région parisienne. Une première très animée avec très beaux matches dont le premier qui opposait le Wolf Pack FC d’Adil Rami au Panam All Starz de Pfut qui se sont d'ailleurs imposés.

Des ultras marseillais interdits à la Kings League ?

Il faut dire que le streamer Pfut a eu l'occasion de convier plusieurs ultras du PSG qui ont donné de la voix, surtout contre l'ancien défenseur de l'OM. Adil Ramis était donc très remonté, dénonçant même une injustice puisqu'il assure qu'il a reçu le refus de faire venir des Ultras marseillais.

Adil Rami dénonce une injustice

« Il y a déjà eu des incohérences sur ce début de Kings League. Je voudrais dire deux, trois choses. Il y a des ultras marseillais qui auraient aimé venir et on me les a refusés. Et aujourd’hui, je vois qu’il y a des ultras parisiens, j’aurais une réponse », assure-t-il dans des propos rapportés par RMC sport.