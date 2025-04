OM - De Zerbi : L’énorme menace en interne !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une nouvelle défaite concédée samedi sur la pelouse du Stade de Reims (3-1), la quatrième lors des cinq derniers matchs, Roberto De Zerbi a décidé de supprimer les deux jours de repos que ses joueurs auraient dû avoir. Une manière pour l’OM de leur rappeler qu’ils sont « à la disposition du club ».

Troisième de Ligue 1 et toujours bien placé dans l'optique d’une qualification en Ligue des champions, l’OM est malgré tout en pleine crise. Battus samedi à Reims (3-1), les Olympiens ont enchaîné une troisième défaite consécutive, la quatrième lors de leurs cinq derniers matchs, et Roberto De Zerbi a décidé de sévir.

« Je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus »

Alors qu’ils devaient bénéficier de deux jours de repos, dimanche et lundi, les joueurs de l’OM n'ont pas eu ce luxe. Roberto De Zerbi a décidé de supprimer les jours de repos qu’il devait leur accorder, une initiative validée à tous les étages du club, comme indiqué par L'Équipe.

« On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club »

« Moi, je ne vois jamais ma famille. Donc vous n'allez pas voir les vôtres non plus », a lâché Roberto De Zerbi à son groupe lundi. « On leur fait comprendre qu'ils sont à la disposition du club », a surenchéri un proche des joueurs de l’OM.