PSG : Deux stars se font éjecter, il dit tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec la nomination de Luis Enrique au poste d’entraîneur du PSG à l’été 2023, il y a eu du changement à Paris avec les stars qui ont une par une pris la porte. A commencer par les attaquants Neymar et Lionel Messi, qu’il a certes connu au FC Barcelone, mais qu’il ne voulait plus pour une raison bien précise.

Le Paris Saint-Germain est entré dans une nouvelle ère avec Luis Campos et sa nomination en tant que conseiller football le 10 juin 2022. En parallèle, son président Nasser Al-Khelaïfi assurait que la politique de recrutement de stars était révolue au PSG et que le club se focaliserait sur le développement de jeunes talents. La venue de Luis Enrique en juillet 2023 n’a fait que confirmer ce changement drastique de projet sportif qui semble déjà porter ses fruits.

«Il ne voulait plus de Neymar et de Verratti quand il est arrivé, des joueurs qui ne se consacrent pas pleinement au football selon lui»

En effet, les stars sont parties une par une, de Lionel Messi à Neymar en passant par Sergio Ramos ou Marco Verratti. Un point primordial dans l’esprit de Luis Enrique d’après Dominique Séverac. « Les bienfaits de Luis Enrique sont nombreux. Il a donné un cadre à l'équipe, avec une autorité naturelle. Rappelons qu'il ne voulait plus de Neymar et de Verratti quand il est arrivé, des joueurs qui ne se consacrent pas pleinement au football selon lui, même s'ils ont plus de talent que les autres ».

«Mentalement, aussi, il a fait un travail énorme»

Un an plus tard, Kylian Mbappé est aussi parti afin de s'engager avec le Real Madrid et le PSG version Luis Enrique n’a jamais paru aussi fort collectivement parlant. Dans une session de questions-réponses avec les internautes du Parisien, le journaliste du quotidien de la capitale a d’ailleurs souligné le travail XXL effectué sur le plan émotionnel. « Et mentalement, aussi, il a fait un travail énorme », ajoute Dominique Séverac.