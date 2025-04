Antoine Dupont agressé, «c’est un accident»

Axel Cornic

En pleine bourre depuis son retour avec le XV de France à l’automne dernier, Antoine Dupont a été stoppé par une grave blessure le 8 mars dernier. Et pour la première fois, celui qui est accusé de l’avoir blessé volontairement est sorti du silence, assurant que cela n'était absolument pas son intention.

Il faudra patienter plusieurs mois avant de voir Antoine Dupont faire à nouveau de la magie sur un terrain de rugby. La star française a en effet été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit, avec une lésion du ligament collatéral ainsi que du ménisque interne. Opéré, il devrait revenir sur les terrains au mieux pour le mois de novembre prochain et la tournée du XV de France.

« J’ai essayé de le voir après le match, mais je n’ai pas réussi »

Deuxième-ligne de l’Irlande lors de ce fameux match du 8 mars dernier dans le Tournoi des 6 Nations, Tadhg Beirne a été concerné par l’action amenant la blessure de Dupont. Et ce mardi, il est enfin sorti du silence, assurant avoir envoyé un message au capitaine du XV de France. « Je l'ai contacté. Je lui ai envoyé un message sur Instagram. J’ai aussi essayé de le voir après le match, mais je n’ai pas réussi. Il était évidemment avec les équipes médicales » a expliqué le joueur du Munster. « Et il a un million de followers sur Instagram, donc je me doute bien qu’il ne verra pas mon message. C’est tout ce que je pouvais faire à ce moment-là. J’ai aussi fait passer mes salutations par l’intermédiaire de Grégory Alldritt ».

« Je n’ai jamais eu l’intention de le blesser »

Mais l’international irlandais a surtout assuré ne pas avoir intentionnellement blessé Antoine Dupont, comme beaucoup ont estimé après la rencontre. « C’est un accident, évidemment. On peut ralentir les images et ça peut paraître mauvais, mais ce n’était pas intentionnel. Je n’ai jamais eu l’intention de le blesser » a déclaré Tadhg Beirne. « On ne va pas sur le terrain pour faire mal à quelqu’un. C’était juste une malheureuse circonstance dans la façon dont cela s’est produit. Je suis désolé que cela lui soit arrivé. On ne souhaite ça à aucun joueur ».