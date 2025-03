FC Nantes - Kombouaré : La proposition inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré en est à son deuxième passage sur le banc des Canaris. Le Kanak était venu une première fois entre février 2021 et mai 2023. Débarqué malgré une finale de Coupe de France, il avait alors été remplacé par Pierre Aristouy. Et ce dernier ne s’attendait clairement pas à remplacer Kombouaré à Nantes.

Antoine Kombouaré a eu chaud au FC Nantes à son poste d'entraîneur. Il y a quelques semaines de cela, le licenciement était proche pour le Kanak, finalement confirmé de ses fonctions. Mais ça n’aurait pas été la première fois qu’il aurait été viré par les Canaris. En effet, en mai 2023, Waldemar Kita avait déjà décidé de se séparer de Kombouaré. A l’époque, c’est Pierre Aristouy qui avait pris la relève, restant que quelques mois sur le banc du FC Nantes.

« Kita me laisse une heure pour prendre une décision »

Pour So Foot, Pierre Aristouy a raconté ce moment où Waldemar Kita lui a proposé de prendre la succession d’Antoine Kombouaré. L’ex-entraîneur du FC Nantes a alors confié : « C’était un lundi, j’étais en repos. On avait joué la veille avec les U19, je reçois l’appel de Franck Kita qui me propose de prendre l’équipe première et me laisse une heure pour prendre une décision. Je ne m’y attendais absolument pas pour être honnête ».

« Une opportunité extraordinaire qui ne se représente pas deux fois »

« On se dit quoi pendant une heure ? C’était un double sentiment. Le premier est un sentiment de fierté et d’honneur, bien évidemment. Une opportunité extraordinaire qui ne se représente pas deux fois, et en même temps, de l’appréhension, d’autant plus qu’il ne reste que quatre matchs et que le club est dans une situation difficile. On se pose beaucoup de questions, mais on y va », a poursuivi Pierre Aristouy, qui aura finalement réussi à maintenir le FC Nantes à la fin de la saison.