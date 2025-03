Le cataclysme qui menace tout le monde à l’OM !

La rédaction

L'OM traverse une crise de fin de saison après une série de défaites qui ont fait tomber le club à la troisième place du podium. La qualification en Ligue des champions est en péril, et la pression monte. Walid Acherchour exprime ses inquiétudes, soulignant que l’OM est désormais dans une situation précaire où chaque match devient crucial pour éviter un cataclysme.

L’OM tremble en cette fin de championnat. Alors que les Olympiens avaient une large avance sur leurs concurrents il y a quelques semaines, les 4 défaites sur les 5 derniers matchs ont totalement changé la donne. L’OM se retrouve désormais sur la troisième marche du podium et n’a plus aucune certitude quant à une qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine. Une dynamique qui inquiète beaucoup Walid Acherchour, qui craint que l’OM ne décroche pas la qualification pour la Ligue des champions.

«Ça fait un peu caca culotte à l’OM»

«Ça fait un peu caca culotte à l'OM,» commence cash Walid Acherchour dans l’émission L’After Foot à propos de l'OM. «On sait très bien que la qualification en LDC est primordiale pour le club, parce qu'ils ont fait des efforts financiers incroyables. Je ne vais pas dire qu'ils ont fait tapis, mais presque. On sent que des dirigeants, à l’entraîneur, jusqu'aux joueurs, que si la LDC n’est pas là, ils ont très très peur. Ils avaient un matelas, maintenant c'est un canapé, et bientôt ce sera un tabouret. On rappelle qu’ils n’ont que trois points d’avance sur Strasbourg, qui est 5e. Le contenu contre Lens et le PSG était plutôt bon, mais là, le match est calamiteux.»

L’OM doit se relever

L’OM sort d’un match très compliqué à Reims, dans lequel les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés 3-1. Un nouveau revers qui permet à Monaco de prendre cette deuxième place, chère aux Marseillais. Si l’OM ne veut pas sérieusement se mettre en difficulté, il faudra absolument gagner le week-end prochain à domicile, face à Toulouse.