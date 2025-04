Ousmane Dembélé : Le plan machiavélique pour le convaincre de partir !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En 2017, le FC Barcelone a mis la main sur Ousmane Dembélé, aujourd’hui au PSG, pour pallier le départ de Neymar. Un joueur suivi depuis un certain temps par le club culé comme le révèle Théo Chendri, formé en Catalogne, sollicité par les Blaugrana pour aider à convaincre Dembélé qu'il côtoyait en sélection de jeunes.

A l’été 2017, le Paris Saint-Germain a totalement chamboulé le mercato en enrôlant Neymar pour 222M€, ce qui reste à ce jour le transfert le plus cher de l’histoire. Un départ colossal pour le FC Barcelone, utilisant l’argent de l’opération de Neymar pour notamment enrôler Ousmane Dembélé. Un joueur suivi de longue date…

Théo Chendri utilisé par le Barça pour convaincre Ousmane Dembélé

Le Barça surveillait en effet l’actuel attaquant du PSG dès son éclosion au Stade Rennais à en croire Théo Chendri. Alors qu’il va disputer la première édition de la Kings League France, le milieu de 27 ans, formé en Catalogne, a révélé qu’il avait été missionné par son club formateur pour inciter Ousmane Dembélé à venir au cours d’un rassemblement chez les jeunes.

« J’ai fait un peu le relais »

« Oui, c’est vrai. Lors de ma dernière saison au Barça, Ousmane explose à Rennes. Le Barça sait que je suis en sélection avec lui. Robert Fernandez, le directeur sportif des pros, me contacte et me demande de l’aider à convaincre Ousmane. J’ai fait un peu le relais, confesse Théo Chendri, interrogé par RMC. Ça m’est arrivé pendant plusieurs heures d’avoir Robert Fernandez au téléphone et Ousmane dans la foulée. » Le numéro 10 du PSG finira bien par venir au Barça, mais un peu plus tard que prévu : « Au final, il est venu après son passage à Dortmund. Et le pauvre, il a eu de sacrées blessures. Revenir au niveau qu’il a aujourd’hui, gros respect à lui. C’est un monstre de travail et rigueur. Il a fait un travail titanesque. »