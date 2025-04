F1 : Catastrophe pour Alpine, Gasly répond cash !

Pierrick Levallet

Alpine vit un début de saison catastrophique en F1. L’écurie française est la seule du paddock à n’avoir inscrit aucun point au classement constructeur. Mais Pierre Gasly ne se veut pas encore inquiet. Au contraire, le pilote de 29 ans s’est dit plutôt confiant pour la suite de l’année 2025.

Le début de saison 2025 est plutôt désastreux pour Alpine. En deux courses, l’écurie française n’a marqué aucun point au classement constructeur. Dernière du championnat derrière Racing Bulls et Kick Sauber puisqu’elle est la seule à ne pas avoir engrangé une seule unité, l’équipe se dirige tout droit vers la catastrophe. Mais Pierre Gasly ne s’alarme pas pour le moment. Au contraire, le pilote de 29 ans se veut assez optimiste pour la suite et n'hésite pas à mentionner l'exemple de la saison passée pour remotiver les troupes.

«Je suis confiant sur le fait que nous allons marquer des points»

« Sous pression ? Absolument pas, parce que nous savons exactement pourquoi nous n’avons pas marqué ces points. Les choses auraient pu être très différentes à Melbourne, avec la dernière Safety Car - nous étions dans les points toute la course. En Chine, nous étions dans le coup et il restait de la performance à exploiter. Donc non, je suis confiant sur le fait que nous allons marquer des points » a d’abord expliqué Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous avons une meilleure voiture que l’année dernière»

« D’autres équipes ont été un peu plus chanceuses que nous, mais la saison est longue. On l’a vu l’an dernier - nous avons su rebondir très fortement. Je pense que nous avons une meilleure voiture que l’année dernière et je ne suis pas trop inquiet. Évidemment, sur le papier, c’est agréable de se voir bien placé dès le départ, mais rappelons-nous qu’il y a 24 courses » a ensuite ajouté le Français. À voir maintenant si Alpine inscrira ses premiers points de la saison au Japon ce dimanche.