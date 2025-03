FC Nantes : La réunion «très étrange» à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant Antoine Kombouaré, c’est Pierre Aristouy qui était en place sur le banc du FC Nantes. Un poste d’entraîneur qu’il n’aura occupé que pendant quelques mois. Il faut dire que la relation avec les Kita était loin d’être idéale pour Aristouy. Et pour illustrer cela, l’ancien technicien des Canaris a raconté une réunion particulière.

En mai 2023, les Kita décident de faire confiance à Pierre Aristouy pour remplacer Antoine Kombouaré sur le banc du FC Nantes. Toutefois, cela n’aura duré que quelques mois, avant finalement… le retour de Kanak. Il faut dire que l’ex-entraîneur nantais et sa direction étaient loin d’être sur la même longueur. Même si Aristouy avait été confirmé dans ses fonctions à l’été 2023, ça n’allait donc pas très bien…

« Je sens très vite de la méfiance de la part de la direction »

Dans un entretien accordé à So Foot, Pierre Aristouy est revenu sur les dissensions avec les Kita. « Depuis le début de la saison, il y avait eu pas mal d’incohérence. On me confie une mission sur deux ans, et malgré tout, je sens très vite de la méfiance de la part de la direction. À un moment, ils se rendent compte que nous ne sommes pas du tout sur la même longueur d’onde », explique-t-il tout d’abord.

« A aucun moment, on n’évoque mon projet de jeu »

Pierre Aristouy ensuite en confiant : « Les Kita n’avaient pas connaissance de mes idées ? Je ne pense pas. Lors de cette réunion à Paris, à aucun moment, on n’évoque mon projet de jeu, ce qui est très étrange. Vous décidez de me faire confiance, autant poser les choses sur la table ».