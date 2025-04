PSG : Son transfert est bouclé à la dernière minute, il n'a rien vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’été 2021, Nuno Mendes quittait son club formateur, le Sporting CP, pour prendre la direction de Paris. Un transfert dont il a toujours rêvé, lui qui avait déjà exprimé auprès de son agent le souhait de jouer au PSG. Une opération concrétisée au dernier moment, puisqu’il ne restait que deux minutes avant que le mercato ne ferme ses portes.

Le dernier jour du mercato estival 2021, le PSG s’attachait les services de Nuno Mendes en prêt, avant de lever son option d’achat, estimée à 40M€, l’été suivant. Un transfert qu’il espérait, mais qu’il a appris au dernier moment, son agent l’ayant informé à la dernière minute qu’il allait rejoindre le club de la capitale.

« Il m’a dit au dernier moment que le PSG était intéressé par moi »

« J’avais parlé avec mon agent. Je lui ai toujours dit que je voulais jouer au PSG un jour, et il m’a dit au dernier moment que le PSG était intéressé par moi. Donc je n’ai pas hésité, j’ai signé. Il restait deux minutes avant la fermeture du mercato. On a réussi et aujourd’hui je suis là », a confié Nuno Mendes, dans un entretien accordé à Free Foot.

Nuno Mendes a prolongé jusqu’en 2029

Depuis, l’international portugais (35 sélections) a signé un nouveau contrat avec le PSG. Alors qu’il était annoncé partant, la prolongation du latéral droit âgé de 22 ans a été officialisée le 7 février dernier, tout comme celles d’Achraf Hakimi, Vitinha et Luis Enrique. Nuno Mendes est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.