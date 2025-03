Salaire triplé, le jackpot grâce au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De gros doutes étaient apparus, mais finalement, la prolongation de Nuno Mendes au PSG a bel et bien été scellée. L'international portugais a alors paraphé un nouveau contrat et le voilà lié jusqu'en 2029. Mendes va donc continuer son histoire à Paris, le tout avec un tout nouveau salaire qui a fait un gros bond en avant.

Le 7 février, en marge de la rencontre face à l'AS Monaco, le PSG n'a pas annoncé une ni deux signatures, mais bel et bien sept. Le club de la capitale a multiplié les prolongations avec celles de Luis Enrique, Vitinha ou encore Achraf Hakimi. Une liste où on retoruve également Nuno Mendes. Des question s'étaient pourtant posées sur l'avenir du Portugais, mais c'est bel et bien sous le maillot du PSG qu'il va continuer de jouer.

« Une grande fierté »

Nuno Mendes va rester au PSG, ayant prolongé son contrat jusqu'en 2029. Et après avoir paraphé ce nouveau bail, le Portugais confiait : « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi ».

Nuno Mendes va gagner plus !

Qui dit nouveau contrat dit nouveau salaire. Et pour Nuno Mendes, cette signature lui aurait permis de revoir largement à la hausse ses émoluments. Alors que le Portugais était précédemment sous-payé aux yeux de beaucoup, selon les informations de L'Equipe, le salaire de Nuno Mendes aurait été multiplié par 3 avec cette prolongation.