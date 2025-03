OM : De Zerbi lui règle son mercato en un SMS !

La rédaction

Luis Henrique brille sous les ordres de Roberto De Zerbi à l’OM, totalisant 9 buts et 6 passes décisives. Dans un entretien au Corriere dello Sport, il révèle que l’Italien l’a convaincu de rester avec un simple message : «Ensemble, nous ferons de grandes choses.» Il salue un coach passionné et exigeant.

Après un début d'aventure compliqué à l'OM, Luis Henrique (23 ans) revit sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'ailier brésilien est le deuxième meilleur buteur de l'OM cette saison avec 9 réalisations et 6 passes décisives et compte des buts dans des matchs important comme celui face à l'OL. Évoluant désormais au poste de piston droit dans le système en 3-4-3 du coach de l'OM, il a retrouvé un nouveau souffle depuis son retour de son prêt à Botafogo au Brésil. Une nouvelle dynamique qui risque d’attirer de nombreux clubs lors du prochain mercato estival.

Le message de De Zerbi

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Luis Henrique est revenu sur ce qui l’a poussé à rester à l’OM. Le joueur marseillais explique notamment s’être laissé convaincre par le discours de Roberto De Zerbi :

«Quand De Zerbi a signé à Marseille, il m’a envoyé un message pour me dire que je resterais. "Ensemble, nous ferons de grandes choses et nous nous amuserons", m’a-t-il dit.»

«Un grand entraîneur»

Après 25 matchs de championnat sous les ordres de De Zerbi, Luis Henrique dresse un portrait élogieux de son coach :

«De Zerbi est un entraîneur qui donne tout, qui a une grande passion et qui consacre toute sa vie au football. C'est un grand entraîneur et, pour nous, la confiance qu'il nous accorde et sa conception du jeu sont fondamentales. Il m'explique chaque mouvement et le fait qu'il soit très exigeant est positif.»