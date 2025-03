Greenwood - De Zerbi : Ça chauffe à l’OM !

Alexis Brunet

Samedi soir, l’OM affrontait le RC Lens à domicile. Les Marseillais n’ont pas réussi à s’imposer et pire, les Lensois ont réalisé un joli coup en venant gagner dans le temps additionnel. Mason Greenwood avait été laissé sur le banc au coup d’envoi par Roberto De Zerbi, qui aurait eu des vives critiques à son encontre lors de l’entraînement de veille de match.

Après sa victoire contre le FC Nantes le week-end dernier, l’OM voulait enchaîner une deuxième victoire de suite contre le RC Lens samedi soir et ainsi se rassurer avant le Classique face au PSG le 16 mars prochain. Malheureusement, les Marseillais sont retombés dans leurs travers et ils se sont incliné un but à zéro face aux hommes de Will Still.

Énorme troll à l’OM, De Zerbi pète un câble

Mason Greenwood était sur le banc au coup d’envoi

Pour la rencontre face au RC Lens, Roberto De Zerbi avait décidé de ne pas titulariser Mason Greenwood. L’Anglais n’était entré qu’au début de la seconde période et l’entraîneur de l’OM avait affirmé que le meilleur buteur marseillais n’était pas dans une condition physique suffisante pour débuter la rencontre.

De Zerbi s’est énervé contre Greenwood

Selon les informations de L’Équipe, l’explication de la non-titularisation de Mason Greenwood serait tout autre. En effet, lors de la séance de veille de match, Roberto De Zerbi s’est montré très critique envers l’Anglais et Luis Henrique, leur faisant de vives remontrances car ils ne s’investissaient pas assez à son goût. Tout comme l’ancien joueur de Manchester United, le Brésilien était lui aussi entré en début de seconde période.