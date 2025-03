PSG : «Un peu folklorique», il balance sur Dembélé et les soirées

Alexis Brunet

Avec le départ de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le nouveau leader de l’attaque parisienne. Pour être aussi efficace, le Parisien a décidé de prendre les choses en main et de toujours plus travailler. Cela n’était pas forcément le cas auparavant, notamment au niveau des soirées, comme l’a révélé Romain Molina.

Samedi, le PSG s’est une nouvelle fois imposé en Ligue 1, consolidant ainsi son invincibilité en championnat. Les Parisiens ont cette fois croqué le Stade Rennais quatre buts à un, grâce à Bradley Barcola, Gonçalo Ramos et un doublé de celui qui a été formé chez les Bretons, Ousmane Dembélé.

Une saison record pour Dembélé

Ousmane Dembélé n’a pas fait de sentiment face à son club formateur, mais plus globalement il ne fait pas de sentiment depuis le début de la saison. En effet, le Français empile les buts et il réalise la meilleure saison de sa carrière. En 35 matches toutes compétitions confondues, l'attaquant du PSG a déjà trouvé la faille à 28 reprises, tout en distillant six passes décisives.

Dembélé est plus professionnel

Mais alors, comment peut-on expliquer la réussite insolente d’Ousmane Dembélé ? Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a donné quelques éléments de réponse. Selon le journaliste, le joueur du PSG est devenu plus professionnel et il s’est surtout calmé au niveau des sorties. « Aujourd’hui, c’est l’un des plus assidus dans le travail de l’ombre. Ce qui avant n’était clairement pas le cas. Auparavant, c'était un peu folklorique en termes de repos, les sorties et tout, et puis d’un coup, le mec il est devenu professionnel. » Une décision qui fait donc le bonheur du club de la capitale.