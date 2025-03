PSG : Ousmane Dembélé «au fond du trou», le changement brutal

Alexis Brunet

Depuis quelques mois, Ousmane Dembélé impressionne tout le monde au PSG. L’attaquant français est devenu le véritable leader du club de la capitale, alors qu’il y a quelques années, il n’était pas du tout proche d’un tel niveau. C’est un article de L’Équipe qui a fait changer le champion du monde et qui lui a permis de s’entourer de la bonne personne.

Mardi soir, le PSG se rendra sur la pelouse de Liverpool pour tenter de se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions. Le club de la capitale comptera notamment sur Ousmane Dembélé qui est le Parisien le plus efficace depuis le début de la saison et qui a encore inscrit un doublé contre le Stade Rennais samedi.

Dembélé était au fond du trou

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina s’est intéressé à la récente réussite d’Ousmane Dembélé. Selon le journaliste, l’attaquant du PSG avait touché le fond il y a quelques années, lorsqu’il était au FC Barcelone, ce qui a été bénéfique par la suite pour lui. « Le véritable changement, il s’est passé lorsque le joueur était au fond du trou. Saison 2019-2020, je crois, il ne joue même pas 10 matches et il touche le fond, et quelque part, il ne pouvait s’en prendre qu’à lui-même. »

Dembélé s’est bien entouré

En touchant le fond, Ousmane Dembélé ne pouvait donc que rebondir. L’attaquant du PSG avait alors reçu un petit coup de pouce du destin. En effet, le journal L’Équipe avait réalisé un article sur lui en interrogeant un physiothérapeute pour tenter d’expliquer les blessures du Français. Les explications de ce dernier avaient plu au joueur et à son entourage qui avait donc décidé de le recruter par la suite, comme le révèle Romain Molina. « Il y avait un article très intéressant dans L’Équipe, un article qui est fondateur. L’Équipe avait interrogé quelqu’un qui travaillait à l’INSEP, Jean-Baptiste Duault, je crois. Il expliquait pour lui les blessures d’Ousmane Dembélé. En expliquant qu’il avait un profil d’athlétisme, de sprinteur. Lui, il expliquait tout ce qu'il fallait faire en termes de prévention, et en fait, ce monsieur, suite à cet article-là, il va être contacté par les gens qui travaillent avec Ousmane Dembélé et ils vont se rencontrer. Ça a matché, et depuis, c'est le physiothérapeute qui suit Ousmane Dembélé au quotidien, avec également d’autres personnes. Il a toute une équipe autour de lui. »