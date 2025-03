Kylian Mbappé réalise le rêve d'une star du Real Madrid !

La rédaction

Rodrygo savoure son association avec Kylian Mbappé et Vinicius au Real Madrid. L’ailier brésilien a confié à l’UEFA que jouer avec eux était un « rêve » et qu’ils avaient encore « une belle histoire à écrire ». Auteur d’un but contre l’Atlético lors du match aller de la Ligue des champions, il sera un atout majeur pour le match retour.

Rodrygo (24 ans) est arrivé au Real Madrid à l’été 2019 pour 45 M€. Lui qui a souvent été dans l’ombre de Vinicius Jr pendant ses premières années prend enfin ses responsabilités et s’affirme comme une star du Real Madrid, au même titre qu’un Kylian Mbappé ou qu’un Vinicius Jr. Rodrygo cumule déjà 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues avec le Real Madrid.

«C’est un rêve»

Dans des propos retranscrits sur le site de l’UEFA, l’ailier brésilien évoque sa campagne européenne et ses coéquipiers du Real Madrid, expliquant vivre un véritable rêve :

«Jouer aux côtés de Mbappé et Vini est très spécial. C’est aussi un rêve de jouer avec de grands joueurs et de faire partie du trio d'attaque. Je pense que nous avons connu une excellente saison jusque-là. Je suis très heureux de jouer à leurs côtés et de voir que nous nous connectons de plus en plus chaque jour, apprenant à mieux nous connaître et à mieux jouer. Je pense que nous avons encore beaucoup à montrer, ce n’est que le début. Nous avons encore une belle histoire à écrire en tant que trio d’attaque.»

L’homme fort du Real Madrid

Rodrygo a ouvert le score pour le Real Madrid lors du match aller de Ligue des champions qui opposait les Merengues à l’Atlético Madrid. Élu Homme du match, l’attaquant brésilien tentera de faire briller son équipe à nouveau lors du match retour, le 12 mars.