Kylian Mbappé : Le joli cadeau à… 500 femmes !

En dehors des terrains, Kylian Mbappé est très impliqué, notamment à travers de son association « Inspired by KM », fondée en 2020. Ce samedi, à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’association du capitaine de l’équipe de France a offert un énorme spectacle à 500 femmes défavorisées.

Si ce dimanche, Kylian Mbappé sera présent du côté du Santiago Bernabeu pour la réception du Rayo Vallecano avec le Real Madrid (16h15), l’attaquant français a gardé un œil sur le Palais des Glaces. Car au sein de cette salle du Xème arrondissement de Paris, avait lieu ce samedi soir un spectacle proposé par de nombreux jeunes issus de l’association de Kylian Mbappé, « Inspired by KM ».

L’association de Kylian Mbappé met à l’honneur la femme

Ce dernier a été proposé à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes à 500 femmes issues des milieux populaires. Comme le relate le Parisien, au programme, discours inspirant sur la condition féminine, stand-up, ou encore une pièce de théâtre proposée au public. Si Kylian Mbappé n’a donc pas pu se déplacer pour cette soirée, la maman de l’attaquant de 26 ans était bien présente au premier rang.

« Rien ne vaut une heure et demie de larmes et de rire »

« On a construit des choses et aujourd’hui l’association a une équipe avec entre 7 et 9 permanents. Cela devrait être tous les jours la journée de la femme sauf qu’il n’y a qu’un seul jour. L’idée était de donner une heure et demie de plaisir, explique Fayza Lamari au Parisien. Pourquoi l’humour ? Car j’estime que dans le monde d’aujourd’hui, rien ne vaut une heure et demie de larmes et de rire. Tu laisses les problèmes à l’entrée de la salle et tu les retrouves en sortant mais au moins, pendant 90 minutes, on a pu entendre plein de rire aux éclats. L’idée était aussi de ramener de la confiance à ces femmes-là. Elles n’ont pas de vie simple et c’est bien de les mettre à l’honneur. Elles vont repartir d’aplomb. Je félicite les jeunes pour leur travail sur les planches et je remercie aussi Ilyes Djadel pour sa magnifique prestation. »