OM : De Zerbi à Paris, la grande annonce !

Battu à domicile par le RC Lens, l’OM doit vite réagir avant son déplacement au Parc des Princes. Roberto De Zerbi appelle ses joueurs à l’unité et au travail pour éviter de perdre du terrain dans la course à la Ligue des champions. Un choc crucial attend les Marseillais face au PSG le week-end prochain.

Après une victoire convaincante contre Nantes (2-0) le week-end dernier, l’OM espérait enchaîner face à Lens. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont subi une désillusion en s’inclinant 1-0 sur un but encaissé dans le temps additionnel. Un véritable coup dur pour l'OM, qui voyaient dans ce match l’occasion de creuser l’écart sur leurs poursuivants.

Cap sur le Classico

Malgré cette déception, l’OM doit vite relever la tête. Un défi de taille attend les Olympiens avec le Classico face au PSG au Parc des Princes. Si les dynamiques des deux équipes semblent opposées, un bon résultat face au PSG est impératif pour que l’OM conserve sa deuxième place en Ligue 1.

« Il faut retrousser nos manches »

En conférence de presse, Roberto De Zerbi a insisté sur l’importance de rebondir immédiatement :

«Dès mardi, il faudra penser à préparer le match contre le PSG, puis ceux d'après, pour vraiment réussir à lutter jusqu'à la fin pour atteindre nos objectifs. C'est vrai que si on l'avait emporté aujourd'hui, ça aurait été un pas important, on aurait pu creuser l'écart. Mais voilà, après cette défaite, il faut repartir, retrousser nos manches et vraiment donner le maximum, en étant unis comme toujours, si ce n'est plus.»